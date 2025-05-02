53-летний экс-футболист женится на иранской модели: он старше на 21 год
Лоренцо Аморузо впечатлил своим выбором
Бывший защитник «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» Лоренцо Аморузо, ныне телекомментатор, объявил о помолвке с 32-летней иранкой Афарин Мирзаи.
Пара вместе чуть больше года, но уже готовится к свадьбе. Аморузо тяжело переживал разрыв с бывшей — «Мисс Италия-1999» Манилой Надзаро, однако в Афарин нашёл опору и новое счастье.
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Он сделал ей предложение в отеле Four Seasons во Флоренции, где они и познакомились. Афарин — бывшая модель и студентка факультета дизайна, приехала в Италию из Ирана, где получила диплом архитектора, чтобы начать жизнь с нуля.
В ответ на предложение она растроганно написала в Instagram: «Я не ожидала, что обычный день станет самым счастливым в моей жизни. Я сказала "да" жизни с тобой».
Свадьба запланирована на июнь следующего года.
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