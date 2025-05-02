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Англия
02 мая 2025, 23:11 |
45
0

Полузащитник Манчестер Сити проводит 400-й матч за клуб

Бернарду Силва вышел в старте в матче 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона»

02 мая 2025, 23:11 |
45
0
Полузащитник Манчестер Сити проводит 400-й матч за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Вулверхэмптоном». В стартовом составе хозяев вышел полузащитник Бернарду Силва.

Для 30-летнего португальца это 400-й матч в футболке «Манчестер Сити». Силва стал 16-м игроком в истории «горожан», который достиг этой отметки.

Интересным фактом является то, что португалец стал вторым игроком клуба в этом сезоне, который сыграл такое кол-во матчей. Первым был Кевин Де Брюйне – он провел свой 400-й матч за «Ман Сити» в январе.

Отметим, что в составе «горожан» Бернарду Силву забил 70 голов во всех турнирах.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Вулверхэмптон Манчестер Сити - Вулверхэмптон Бернарду Силва статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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