Полузащитник Манчестер Сити проводит 400-й матч за клуб
Бернарду Силва вышел в старте в матче 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона»
В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Вулверхэмптоном». В стартовом составе хозяев вышел полузащитник Бернарду Силва.
Для 30-летнего португальца это 400-й матч в футболке «Манчестер Сити». Силва стал 16-м игроком в истории «горожан», который достиг этой отметки.
Интересным фактом является то, что португалец стал вторым игроком клуба в этом сезоне, который сыграл такое кол-во матчей. Первым был Кевин Де Брюйне – он провел свой 400-й матч за «Ман Сити» в январе.
Отметим, что в составе «горожан» Бернарду Силву забил 70 голов во всех турнирах.
Bernardo's set to make his 400th City appearance! 🌟 pic.twitter.com/3PnJzbcESi— Manchester City (@ManCity) May 2, 2025
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