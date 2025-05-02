ВИДЕО. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в игре АПЛ против Вулвз

2 мая в 22:00 проходит матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» на арене Этихад.

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В конце первого тайма горожане открыли счет (1:0).

На 35-й минуте Кевин Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в игре против Вулвз

ГОЛ 1:0. Кевин Де Брюйне, 35 мин