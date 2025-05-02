Англия02 мая 2025, 22:57 | Обновлено 02 мая 2025, 23:08
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ВИДЕО. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в игре АПЛ против Вулвз
В конце первого тайма горожане вышли вперед
02 мая 2025, 22:57 | Обновлено 02 мая 2025, 23:08
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2 мая в 22:00 проходит матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» на арене Этихад.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В конце первого тайма горожане открыли счет (1:0).
На 35-й минуте Кевин Де Брюйне вывел Ман Сити вперед в игре против Вулвз
ГОЛ 1:0. Кевин Де Брюйне, 35 мин
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