ФОТО. Бекхэм опубликовал раритетные детсткие снимки в честь 50-летия

Совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет.

В честь дня рождения бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ» опубликовал редкостные фото со своего детства.

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В своём поздравительном посте Бекхэм поблагодарил всех, кого он любит:

«Размышляя о этом дне рождения, я очень благодарен за многие вещи в своей жизни: за команды, в которых я играл, за своих товарищей по команде, тренеров, болельщиков, ЗА МОЮ СТРАНУ и за то, что я капитан сборной Англии, за детей, которых я встретил через различные благотворительные организации, с которыми работаю, за мою команду в бизнесе и друзей, которые меня окружают.

Я чувствую себя действительно благословенным… Но моё самое большое достижение — это и всегда будет моя семья, моя мама и папа, которые так много пожертвовали, чтобы я мог осуществить свою мечту стать футболистом, мои сёстры, которые должны были терпеть, следя за своим братом по морозу, наблюдая, как я играю в футбол, и мои замечательные бабушка и дедушка…

Моя жена и лучший друг 28 лет и мои прекрасные дети Бруклин, Ромео, Круз и Харпер — вы причина, почему я встаю с постели каждый день. Спасибо, что заставляете меня улыбаться и спасибо, что делаете меня лучшим человеком… Я вас всех очень люблю и спасибо, что сделали этот день таким особенным для меня… Вы — мой мир», – написал Дэвид в Instagram.