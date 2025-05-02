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  4. Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ
Лига чемпионов
02 мая 2025, 22:31 |
1551
2

Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ

Французский ПСЖ переместился из третьего места на первое

02 мая 2025, 22:31 |
1551
2
Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

29 и 30 апреля состоялись первые матчи полуфинала Лиги чемпионов – командам осталось сыграть по одному поединку, чтобы определить финалистов.

В Лондоне английский «Арсенал» с минимальным счетом уступил французскому ПСЖ – 0:1, а в Испании «Барселона» разошлась миром с итальянским «Интером» (3:3).

После этих матчей аналитическая система Opta обновила шансы клубов на победу в турнире. ПСЖ рванул с третьего места на первое – шансы парижского коллектива выросли до 41,9% (были 24).

«Арсенал», который имел 28,7% до полуфиналов, упал на четвертое место – теперь шансы канониров оцениваются всего в 12,1%. На второй позиции разместилась «Барселона» (25,8%), «Интер» – третий (20,2%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей полуфинала:

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Лига чемпионов Интер Милан Арсенал Лондон ПСЖ Барселона Интер - Барселона ПСЖ - Арсенал Opta
Николай Титюк Источник: The Analyst
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Комментарии 2
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ManUtd
Надіюсь, через пару років вже і МЮ гратиме в півфіналах ЛЧ
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-1
⚒️Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️ЗА ЛЬВОВ🦁
🏆Так, дуже добре. Париж🇫🇷 давно цього чекав. ❤️😸Мурлика в матчах-відповідях знов топитиме за Арс і Барсу, а я - навпаки за ПСЖ і Інтер. Тим цікавіше нам вдвох буде в цій заочній боротьбі! 😊
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-1
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