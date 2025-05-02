Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ

29 и 30 апреля состоялись первые матчи полуфинала Лиги чемпионов – командам осталось сыграть по одному поединку, чтобы определить финалистов.

В Лондоне английский «Арсенал» с минимальным счетом уступил французскому ПСЖ – 0:1, а в Испании «Барселона» разошлась миром с итальянским «Интером» (3:3).

После этих матчей аналитическая система Opta обновила шансы клубов на победу в турнире. ПСЖ рванул с третьего места на первое – шансы парижского коллектива выросли до 41,9% (были 24).

«Арсенал», который имел 28,7% до полуфиналов, упал на четвертое место – теперь шансы канониров оцениваются всего в 12,1%. На второй позиции разместилась «Барселона» (25,8%), «Интер» – третий (20,2%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей полуфинала: