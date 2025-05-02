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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 22:03 | Обновлено 02 мая 2025, 22:07
187
0

Капитан Руха: «В первом тайме имели возможность забить три гола Кривбассу»

Денис Пидгурский подытожил игру с криворожцами

02 мая 2025, 22:03 | Обновлено 02 мая 2025, 22:07
187
0
Капитан Руха: «В первом тайме имели возможность забить три гола Кривбассу»
ФК Рух. Денис Пидгурский

В поединке 27 тура УПЛ футболисты «Руха» и «Кривбасса» разошлись миром – 0:0.

Капитан львовян Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая из команд была ближе к победе:

«Несмотря на «сухую» ничью созданных участниками матча голевых моментов, хватило бы на несколько поединков. До перерыва только один наш Ярослав Карабин мог спокойно оформить хет-трик и снять с повестки дня вопрос о победителе. Но дважды после его ударов гостей спасал от неприятностей каркас ворот, а еще однажды мяч пролетел в упор со штангой.

Во втором тайме уже криворожцы начали создавать угрозы нашим владениям, хотя последнее слово могло быть за неугомонным Карабиным, однако он ошибся с удобной позиции. Все же считаю, что львовяне были ближе к победе. Но и одно очко добыто в противостоянии с «Кривбассом», который ведет борьбу за путевку в еврокубки – неплохой результат. Тем более, что «Рух» выступал сегодня не в боевом составе, однако резервисты, как и в предыдущем календарном поединке с «Черноморцем», оправдали надежду, что не может не радовать», – сказал Денис.

Сейчас «Рух» занимает девятое место в чемпионате, набрав 34 очка.

Ранее мы сообщали, что главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями после игры своей команды против криворожского «Кривбасса».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Денис Пидгурский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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