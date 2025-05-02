Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями после игры своей команды против криворожского «Кривбасса» (0:0) в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги.

– Удары Карабина – штанга, штанга, мимо ворот. И вы так саркастически улыбались, даже не разозлились. Какова была ваша реакция на эти удары?

– Карабин Славик – это футболист, который как раз может реализовать любой момент, он достаточно качественный футболист. Поэтому удивительно было, что он из 4 моментов сегодня – на мой взгляд, стопроцентных – ни одного не забил. А так нужно забивать голы – и будут победы.

– Как это называется – не везло или он быстро принимал решение?

– Трудно сказать. Я даже в перерыве не спрашивал его, просто тоже улыбнулся, потому что бывает такое у футболистов. Просто попросил команду, чтобы сыграли сзади внимательнее, потому что в основном после таких моментов можно пропустить.

– Также за игру чаще всего я слышала, как вы команде говорили, чтобы все более агрессивно делали, чтобы не теряли мяч и чтобы доигрывали. Чего из перечисленного больше не хватало в этом матче?

– Хочется, чтобы мы играли интенсивно, агрессивно, потому что у нас в чемпионате все команды, все тренеры говорят, что мы все хотим играть интенсивно. Мы по большому счету этого не делаем, и хочется, чтобы мы играли интенсивно, потому что у нас молодые ребята – чтобы они привыкали играть интенсивно.

Сейчас практически во всех европейских чемпионатах – я даже не беру топ – все играют в достаточно интенсивный футбол. Наши футболисты должны учиться это делать. Поэтому я и после предыдущего матча с Черноморцем не был полностью доволен именно интенсивностью, и сегодня в том числе, - сказал Пономарев.