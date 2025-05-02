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ITF
02 мая 2025, 20:30 | Обновлено 02 мая 2025, 21:01
761
0

Украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Испании

Дарья Снигур переиграла в двух сетах латвийскую теннисистку Камиллу Бартоне

02 мая 2025, 20:30 | Обновлено 02 мая 2025, 21:01
761
0
Украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в полуфинал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах латвийскую теннисистку Камиллу Бартоне (WTA 502). Матч продолжался 60 минут. Это был третий поединок между теннисистками. Счет – 3:0 в пользу Дарьи.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Камилла Бартоне (Латвия) – 6:3, 6:3

В полуфинале Дарья Снигур встретится с четвертой сеяной Амандин Эсс (WTA 282) из Франции.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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