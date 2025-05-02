Украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Испании
Дарья Снигур переиграла в двух сетах латвийскую теннисистку Камиллу Бартоне
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в полуфинал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.
Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах латвийскую теннисистку Камиллу Бартоне (WTA 502). Матч продолжался 60 минут. Это был третий поединок между теннисистками. Счет – 3:0 в пользу Дарьи.
ITF W50 Екла (Испания). Хард. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) [1] – Камилла Бартоне (Латвия) – 6:3, 6:3
В полуфинале Дарья Снигур встретится с четвертой сеяной Амандин Эсс (WTA 282) из Франции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде
Эпицентр вышел в элитный дивизион