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  4. Риццоли сказал, был ли пенальти на Ванате в матче Динамо – Оболонь
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:25 |
1226
1

Риццоли сказал, был ли пенальти на Ванате в матче Динамо – Оболонь

На 55-й минуте арбитр матча зафиксировал фол со стороны защитника гостей

02 мая 2025, 19:25 |
1226
1
Риццоли сказал, был ли пенальти на Ванате в матче Динамо – Оболонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поделился мнением об эпизоде, который случился в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Оболонь» (3:0).

На 55-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти после того, как защитник Владислав Приймак нарушил правила против форварда Владислава Ваната:

«Форвард «Динамо» входит в штрафную и ведет мяч мимо защитника «Оболони», который выставляет правую ногу при попытке сыграть в мяч, но это ему не удается. Чистый пенальти и никаких дисциплинарных санкций, поскольку защитник действительно пытался сыграть в мяч.

Процедура при пенальти. Мы должны помнить, насколько важно оставаться за пределами штрафной до момента касания мяча, поскольку видео-ассистент арбитра будет проверять вмешательство игроков в случае отражения пенальти.

В этом случае, если бы удар был отбит и мяч попал к игроку №10 «Динамо», арбитр должен был наказать за поспешный вход в штрафную свободным ударом. По этой причине видео-ассистент арбитра правильно провел проверку без какого-либо вмешательства», – прокомментировал эпизод Риццоли.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Никола Риццоли
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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easterly
Ржавим гопнікам буде важко це переварити
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