Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:56 | Обновлено 02 мая 2025, 19:00
414
2

Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»

Нагорняк надеется, что удастся подготовить стадион

02 мая 2025, 18:56 | Обновлено 02 мая 2025, 19:00
414
2
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
ФК Эпицентр

Наставник Эпицентра Сергей Нагорняк оценил выход команды в элитный дивизион. Несмотря на то, что клубный стадион в Каменец-Подольском сейчас не отвечает требованиям УПЛ, в клубе надеются это исправить.

«Самое главное – выполнили задачу на сезон, которую перед нами поставили: выйти в УПЛ. И мы в УПЛ. И команда не бросит играть в последних турах, отдавать очки никому не будем».

«Где будем играть в УПЛ? Я не руководство клуба, но я все же скажу: мы сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском», – сказал Нагорняк.

В Первой лиге команда играет домашние матчи на своем стадионе.

Отметим, что стадион клуба вмещает около 2500 зрителей, тогда как в УПЛ нужно иметь арену на 4500 человек.

По теме:
Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»
Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»
Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ
Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб
Футбол | 02 мая 2025, 13:23 46
К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб
К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб

Анхель Торрес прибыл в Украину

Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Футбол | 01 мая 2025, 18:37 0
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ

Норвежский форвард в восторге от испанского вингера

ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира теперь свободна. Развод
Футбол | 02.05.2025, 18:25
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира теперь свободна. Развод
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира теперь свободна. Развод
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 07:55
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 08:27
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пoлковник
Все стройматериалы с эпицентров на стадион☝️
Ответить
0
apepa
Но играть всеравно будете в Хмельницком..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
30.04.2025, 22:41 1
Бокс
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 6
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем