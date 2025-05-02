Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»

Наставник Эпицентра Сергей Нагорняк оценил выход команды в элитный дивизион. Несмотря на то, что клубный стадион в Каменец-Подольском сейчас не отвечает требованиям УПЛ, в клубе надеются это исправить.

«Самое главное – выполнили задачу на сезон, которую перед нами поставили: выйти в УПЛ. И мы в УПЛ. И команда не бросит играть в последних турах, отдавать очки никому не будем».

«Где будем играть в УПЛ? Я не руководство клуба, но я все же скажу: мы сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском», – сказал Нагорняк.

В Первой лиге команда играет домашние матчи на своем стадионе.

Отметим, что стадион клуба вмещает около 2500 зрителей, тогда как в УПЛ нужно иметь арену на 4500 человек.