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  4. Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кривбасс в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 17:31 |
263
0

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кривбасс в УПЛ

Команды играют матч 27 тура УПЛ

02 мая 2025, 17:31 |
263
0
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кривбасс в УПЛ
ФК Рух Львов.

В пятницу, 2 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги между львовским «Рухом» и криворожским «Кривбассом».

Виталий Пономарев и Юрий Вернидуб определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. Обошлось без неожиданных решений со стороны обоих специалистов.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей. «Рух» находится на 9 строчке с 33 баллами после 26 туров.

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кривбасс в УПЛ

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стартовые составы Юрий Вернидуб Виталий Пономарев Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Рух - Кривбасс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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