В пятницу, 2 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги между львовским «Рухом» и криворожским «Кривбассом».

Виталий Пономарев и Юрий Вернидуб определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. Обошлось без неожиданных решений со стороны обоих специалистов.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей. «Рух» находится на 9 строчке с 33 баллами после 26 туров.

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кривбасс в УПЛ