ВИДЕО. Карпаты за три минуты забили два мяча в ворота Левого Берега

Второй тайм между Левым Берегом и Карпатами начался с доминации подопечных Владислава Лупашко.

На 60-й минуте Амвросий Чачуа оказался в нужном месте в нужное время замкнув передачу партнера.

Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую, а там голкипер столичного клуба Механив срезал его в свои ворота - 1:3.

Львовские «Карпаты» играют в меньшинстве с 19-й минуты матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua