Украина. Премьер лига02 мая 2025, 17:03 |
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ВИДЕО. Карпаты за три минуты забили два мяча в ворота Левого Берега
Львовяне с 19-й минуты играют в меньшинстве
02 мая 2025, 17:03 |
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Второй тайм между Левым Берегом и Карпатами начался с доминации подопечных Владислава Лупашко.
На 60-й минуте Амвросий Чачуа оказался в нужном месте в нужное время замкнув передачу партнера.
Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую, а там голкипер столичного клуба Механив срезал его в свои ворота - 1:3.
Львовские «Карпаты» играют в меньшинстве с 19-й минуты матча.
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