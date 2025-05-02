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  4. ВИДЕО. Карпаты за три минуты забили два мяча в ворота Левого Берега
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 17:03 |
213
0

ВИДЕО. Карпаты за три минуты забили два мяча в ворота Левого Берега

Львовяне с 19-й минуты играют в меньшинстве

02 мая 2025, 17:03 |
213
0
ВИДЕО. Карпаты за три минуты забили два мяча в ворота Левого Берега
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Второй тайм между Левым Берегом и Карпатами начался с доминации подопечных Владислава Лупашко.

На 60-й минуте Амвросий Чачуа оказался в нужном месте в нужное время замкнув передачу партнера.

Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую, а там голкипер столичного клуба Механив срезал его в свои ворота - 1:3.

Львовские «Карпаты» играют в меньшинстве с 19-й минуты матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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