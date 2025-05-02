СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятница, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Рух – Кривбасс
21:30 Хайндехайм – Бохум
21:45 Торино – Венеция
22:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон
КИБЕРСПОРТ
22:00 BESTIA – 9z Team
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Осталось провести один тур
Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку к окладу