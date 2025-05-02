СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

В пятница, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух – Кривбасс

3.23 – 3.35 – 2.37

21:30 Хайндехайм – Бохум

2.42 – 3.50 – 3.17

21:45 Торино – Венеция

2.59 – 3.04 – 3.34

22:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

1.43 – 5.19 – 7.50

КИБЕРСПОРТ

22:00 BESTIA – 9z Team

2.16 – 1.72

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