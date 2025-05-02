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  4. Свентек накануне турнира в Мадриде потеряла дедушку и была на похоронах
WTA
02 мая 2025, 16:42 | Обновлено 02 мая 2025, 16:55
161
0

Свентек накануне турнира в Мадриде потеряла дедушку и была на похоронах

Менеджер Дарья Сулгостовска подтвердила, что Ига перед турниром была на похоронах

02 мая 2025, 16:42 | Обновлено 02 мая 2025, 16:55
161
0
Свентек накануне турнира в Мадриде потеряла дедушку и была на похоронах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

После полуфинального матча на на турнире WTA 1000 в Мадриде между Игой Свентек и Коко Гауфф в социальных сетях появилась информация, что перед турниром польская теннисистка потеряла дедушку и присутствовала на похоронах.

Журналист «Super Express» Михал Хоецкий задал вопрос об этом пиар-менеджеру польской теннисистки Дарье Сулгостовской. Оказалось, что сообщение о смерти близкого родственника было подтверждено.

«Я спросил у команды Иги Свентек, правда ли озвученная информация о смерти дедушки Иги. Дарья Сулгостовска подтвердила. Ига перед турниром была на похоронах», – написал журналист.

Эта информация может объяснить внезапное изменение планов Иги после турнира в Штутгарте. Свентек приехала в Мадрид на несколько дней позже, чем планировала, а в эфире Canal+ Sport упомянула, что посетит Польшу. Тогда она не объяснила причины, но теперь ясно, что это было связано с похоронами.

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Вячеслав Кулаковский Источник
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