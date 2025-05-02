ВИДЕО. Левый Берег сразу же сравнял счет в матче с Карпатами

Левый Берег и Карпаты провели очень хороший первый тайм.

Он был насыщен на события. Уже на 19-й минуте Пабло Альварес получил красную карточку и оставил в меньшинстве «Карпаты».

Львовяне забили на 30-й минуте, но на 32-й уже пропустили.

В штрафной «Карпат» произошла суета и «кожаный» улетел к Олегу Синице, который переправил его в пустые ворота.

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