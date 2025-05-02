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  4. ВИДЕО. Левый Берег сразу же сравнял счет в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 16:44 |
113
0

ВИДЕО. Левый Берег сразу же сравнял счет в матче с Карпатами

Команды обменялись голами в первом тайме

02 мая 2025, 16:44 |
113
0
ВИДЕО. Левый Берег сразу же сравнял счет в матче с Карпатами
ФК Левый Берег. Олег Синица

Левый Берег и Карпаты провели очень хороший первый тайм.

Он был насыщен на события. Уже на 19-й минуте Пабло Альварес получил красную карточку и оставил в меньшинстве «Карпаты».

Львовяне забили на 30-й минуте, но на 32-й уже пропустили.

В штрафной «Карпат» произошла суета и «кожаный» улетел к Олегу Синице, который переправил его в пустые ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

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Олег Синица чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов удаление (красная карточка) Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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