Украина. Премьер лига02 мая 2025, 16:44 |
113
0
ВИДЕО. Левый Берег сразу же сравнял счет в матче с Карпатами
Команды обменялись голами в первом тайме
02 мая 2025, 16:44 |
113
0
Левый Берег и Карпаты провели очень хороший первый тайм.
Он был насыщен на события. Уже на 19-й минуте Пабло Альварес получил красную карточку и оставил в меньшинстве «Карпаты».
Львовяне забили на 30-й минуте, но на 32-й уже пропустили.
В штрафной «Карпат» произошла суета и «кожаный» улетел к Олегу Синице, который переправил его в пустые ворота.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2025, 16:33 0
Опытный наставник поддержал украинца
Футбол | 02 мая 2025, 12:05 6
Алексей Сливченко считает, что украинскому вратарю не нужно летом перебираться в другой клуб
Теннис | 02.05.2025, 00:30
Футбол | 01.05.2025, 19:53
Хоккей | 02.05.2025, 02:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2025, 00:44
01.05.2025, 08:26 5
01.05.2025, 21:14 34
02.05.2025, 03:05 17
30.04.2025, 21:45 31
30.04.2025, 18:35 11
01.05.2025, 18:37
30.04.2025, 22:41 1