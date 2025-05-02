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Черноморец
03.05.2025 13:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:44 |
177
0

Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Украинской Премьер-лиги состоится 3 мая в 13:00 по киевскому времени

02 мая 2025, 19:44 |
177
0
Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

3 мая состоится матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черноморец – Шахтер
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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