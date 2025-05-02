ВИДЕО. Карпаты успели заработать удаление и открыть счет

2 мая «Левый Берег» и «Карпаты» открыли 27-й тур УПЛ.

Уже с первых минут матча команды начали играть в очень агрессивной манере.

Через 20 минут арбитр матча показал три желтых карточки и одну красную.

Был удален игрок «Карпат» Пабло Альварес.

Но подопечные Владислава Лупашко смогли открыть счет на 30-й минуте. Абросий Чачуа замкнул передачу от партнера.

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