Украина. Премьер лига02 мая 2025, 16:15 | Обновлено 02 мая 2025, 17:18
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ВИДЕО. Карпаты успели заработать удаление и открыть счет
Матч с «Левым Берегом» начался с очень агрессивного футбола
02 мая 2025, 16:15 | Обновлено 02 мая 2025, 17:18
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2 мая «Левый Берег» и «Карпаты» открыли 27-й тур УПЛ.
Уже с первых минут матча команды начали играть в очень агрессивной манере.
Через 20 минут арбитр матча показал три желтых карточки и одну красную.
Был удален игрок «Карпат» Пабло Альварес.
Но подопечные Владислава Лупашко смогли открыть счет на 30-й минуте. Абросий Чачуа замкнул передачу от партнера.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
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