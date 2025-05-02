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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 16:15 | Обновлено 02 мая 2025, 17:18
360
0

ВИДЕО. Карпаты успели заработать удаление и открыть счет

Матч с «Левым Берегом» начался с очень агрессивного футбола

02 мая 2025, 16:15 | Обновлено 02 мая 2025, 17:18
360
0
ВИДЕО. Карпаты успели заработать удаление и открыть счет
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

2 мая «Левый Берег» и «Карпаты» открыли 27-й тур УПЛ.

Уже с первых минут матча команды начали играть в очень агрессивной манере.

Через 20 минут арбитр матча показал три желтых карточки и одну красную.

Был удален игрок «Карпат» Пабло Альварес.

Но подопечные Владислава Лупашко смогли открыть счет на 30-й минуте. Абросий Чачуа замкнул передачу от партнера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев видео голов и обзор Пабло Альварес Амбросий Чачуа удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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