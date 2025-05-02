Женская сборная Украины находится в шаге от топ-10 рейтинга наций ITF

Международная федерация тенниса (ITF) обновила мировой рейтинг женских национальных сборных, который публикуется после каждого раунда матчей Кубка Билли Джин Кинг и основан на результатах за плавающий четырехлетний период.

После того, как украинские теннисистки выиграли Квалификационную группу Е и вышли в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025, национальная команда Украины поднялась в мировом рейтинге сразу на восемь позиций. Это самый крупный прорыв среди сборных в верхней части рейтинга после апрельских кубковых поединков.

Сине-желтые добыли две общие победы. 11 апреля украинки обыграли Польшу со счетом 3:0, а 12 числа справились со швейцарками – 2:1.

Теперь сборная Украины занимает 11-ю строчку и находится в шаге от топ-10.