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Кубок Билли Джин Кинг
02 мая 2025, 15:50 | Обновлено 02 мая 2025, 17:14
361
0

Женская сборная Украины находится в шаге от топ-10 рейтинга наций ITF

ITF обновила мировой рейтинг женских национальных сборных

02 мая 2025, 15:50 | Обновлено 02 мая 2025, 17:14
361
0
Женская сборная Украины находится в шаге от топ-10 рейтинга наций ITF
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация тенниса (ITF) обновила мировой рейтинг женских национальных сборных, который публикуется после каждого раунда матчей Кубка Билли Джин Кинг и основан на результатах за плавающий четырехлетний период.

После того, как украинские теннисистки выиграли Квалификационную группу Е и вышли в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025, национальная команда Украины поднялась в мировом рейтинге сразу на восемь позиций. Это самый крупный прорыв среди сборных в верхней части рейтинга после апрельских кубковых поединков.

Сине-желтые добыли две общие победы. 11 апреля украинки обыграли Польшу со счетом 3:0, а 12 числа справились со швейцарками – 2:1.

Теперь сборная Украины занимает 11-ю строчку и находится в шаге от топ-10.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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