Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка сыграет в полуфинале на грунтовом турнире в Италии
ITF
02 мая 2025, 13:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:04
159
0

Украинка сыграет в полуфинале на грунтовом турнире в Италии

Александра Олейникова обыграла в двух сетах Эшли Лейхи из США

02 мая 2025, 13:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:04
159
0
Украинка сыграет в полуфинале на грунтовом турнире в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 259) вышла в полуфинал на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая третий номер посева, обыграла в двух сетах Эшли Лейхи из США. Александра без проблем разобралась с американкой, оформив за матч шесть брейков – по три в каждом из сетов.

Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут. Это был их первый поединок.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Четвертьфинал

Александра Олейникова (Украина) [3] – Эшли Лейхи (США) – 6:2, 6:2

В полуфинале Олейникова сыграет с шестым номером посева Арианой Мартинес (WTA 411) из Испании.

По теме:
Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире Италии
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой
ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты
Теннис | 01 мая 2025, 19:31 3
ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты
ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты

Коко разгромила Игу со счетом 6:1, 6:1 на пути в финал тысячника в Мадриде

ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01 мая 2025, 18:14 114
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту

Очень тяжелая победа украинских хоккеистов

Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.05.2025, 07:30
Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 08:27
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Футбол | 01.05.2025, 19:53
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 43
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем