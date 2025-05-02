Украинка сыграет в полуфинале на грунтовом турнире в Италии
Александра Олейникова обыграла в двух сетах Эшли Лейхи из США
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 259) вышла в полуфинал на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
24-летняя украинка, получившая третий номер посева, обыграла в двух сетах Эшли Лейхи из США. Александра без проблем разобралась с американкой, оформив за матч шесть брейков – по три в каждом из сетов.
Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут. Это был их первый поединок.
ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Четвертьфинал
Александра Олейникова (Украина) [3] – Эшли Лейхи (США) – 6:2, 6:2
В полуфинале Олейникова сыграет с шестым номером посева Арианой Мартинес (WTA 411) из Испании.
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