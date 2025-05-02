Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич объяснил, почему Владимир Бражко не попадает в основной состав «бело-синих» в весенних матчах УПЛ.

«В свое время говорили, что Бражко незаменим для Динамо, а сегодня мы видим, что это не так. У каждых футболистов есть спады.

Разговоры о том, что Бражка выбило из колеи то, что его не продали в Вулверхэмптон? Надо работать так, чтобы тебя продали в Реал (Мадрид). Доказывай это каждый день на тренировках и в играх», – сказал специалист.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис расхвалил конкурента Владимира Бражко заявив, что никто не думал, что полузащитник станет ключевой фигурой для первой команды.