Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо
Специалист считает, что Владимиру нужно усердно работать на тренировках
Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич объяснил, почему Владимир Бражко не попадает в основной состав «бело-синих» в весенних матчах УПЛ.
«В свое время говорили, что Бражко незаменим для Динамо, а сегодня мы видим, что это не так. У каждых футболистов есть спады.
Разговоры о том, что Бражка выбило из колеи то, что его не продали в Вулверхэмптон? Надо работать так, чтобы тебя продали в Реал (Мадрид). Доказывай это каждый день на тренировках и в играх», – сказал специалист.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис расхвалил конкурента Владимира Бражко заявив, что никто не думал, что полузащитник станет ключевой фигурой для первой команды.
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