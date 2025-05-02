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  4. Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:57 |
1264
2

Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо

Специалист считает, что Владимиру нужно усердно работать на тренировках

02 мая 2025, 12:57 |
1264
2
Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич объяснил, почему Владимир Бражко не попадает в основной состав «бело-синих» в весенних матчах УПЛ.

«В свое время говорили, что Бражко незаменим для Динамо, а сегодня мы видим, что это не так. У каждых футболистов есть спады.

Разговоры о том, что Бражка выбило из колеи то, что его не продали в Вулверхэмптон? Надо работать так, чтобы тебя продали в Реал (Мадрид). Доказывай это каждый день на тренировках и в играх», – сказал специалист.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис расхвалил конкурента Владимира Бражко заявив, что никто не думал, что полузащитник станет ключевой фигурой для первой команды.

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Александр Хацкевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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mig3131
Хлопець свою думку сказав "хорошим людям", вони тепер йому його місце в своєму світі показують. Так що краща порада тікати від цих "хороших людей".
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Перець
та пацана психологічно зламали хотів піти але
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