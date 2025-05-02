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Премьер-лига
Ингулец
03.05.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:30 | Обновлено 02 мая 2025, 12:38
75
0

Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу между лидером и аутсайдером

02 мая 2025, 12:30 | Обновлено 02 мая 2025, 12:38
75
0
Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

3 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.

Ингулец в турнирной таблице чемпионата идет предпоследним с 20 очками, а вот Динамо лидирует с 64 пунктами и перевесом над Александрией в четыре балла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе Ника в Александрии.

Ингулец – Динамо. Начало в 15:30

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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