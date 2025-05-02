Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу между лидером и аутсайдером
3 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.
Ингулец в турнирной таблице чемпионата идет предпоследним с 20 очками, а вот Динамо лидирует с 64 пунктами и перевесом над Александрией в четыре балла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет на стадионе Ника в Александрии.
Ингулец – Динамо. Начало в 15:30
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