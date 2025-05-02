Элина Свитолина поборется за свой третий трофей на грунте Страсбурга
Организаторы опубликовали список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Страсбурге
Организаторы Internationaux de Strasbourg опубликовали список участниц основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В нынешнем розыгрыше примут участие семь теннисисток из топ-20 мирового рейтинга WTA.
Среди главных претенденток на трофей – двукратная чемпионка турнира Элина Свитолина. Украинская теннисистка попытается стать первой с 2008 года, кто выиграет титул в Страсбурге трижды. Последняя, кому это удалось, была Анабель Медина Гарригес.
Элина завоевала титул в Страсбурге в 2023 году. Это была ее первая победа на турнире WTA после возвращения из декретного отпуска. До этого она побеждала здесь в 2020 году.
Среди других чемпионок Страсбурга, заявленных на турнир, присутствует действующая победительница Уимблдона Барбора Крейчикова, для которой именно Страсбург в 2021 году стал дебютным титулом в одиночном разряде. Уже через две недели она выиграла свой первый трофей Большого шлема – Ролан Гаррос-2021.
В десятку лучших заявленных на турнир входят девятая ракетка мира Паула Бадоса и десятая – Эмма Наварро. Кроме Свитолиной и Крейчиковой, в список теннисисток из топ-20 также вошли Дарья Касаткина, Беатрис Хаддад Майя и Людмила Самсонова.
Также в основной сетке турнира заявлена чемпионка Australian Open-2020 София Кенин и финалистки турниров Большого шлема Даниэль Коллинз и Лейла Фернандес.
Обладательницы wild card будут объявлены перед стартом турнира. Матчи основной сетки начнутся в воскресенье, 18 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежский форвард в восторге от испанского вингера
Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы», «Галатасарая» и «Манчестер Сити»