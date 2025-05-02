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WTA
02 мая 2025, 10:48 | Обновлено 02 мая 2025, 10:56
490
0

Элина Свитолина поборется за свой третий трофей на грунте Страсбурга

Организаторы опубликовали список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Страсбурге

02 мая 2025, 10:48 | Обновлено 02 мая 2025, 10:56
490
0
Элина Свитолина поборется за свой третий трофей на грунте Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы Internationaux de Strasbourg опубликовали список участниц основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В нынешнем розыгрыше примут участие семь теннисисток из топ-20 мирового рейтинга WTA.

Среди главных претенденток на трофей – двукратная чемпионка турнира Элина Свитолина. Украинская теннисистка попытается стать первой с 2008 года, кто выиграет титул в Страсбурге трижды. Последняя, кому это удалось, была Анабель Медина Гарригес.

Элина завоевала титул в Страсбурге в 2023 году. Это была ее первая победа на турнире WTA после возвращения из декретного отпуска. До этого она побеждала здесь в 2020 году.

Среди других чемпионок Страсбурга, заявленных на турнир, присутствует действующая победительница Уимблдона Барбора Крейчикова, для которой именно Страсбург в 2021 году стал дебютным титулом в одиночном разряде. Уже через две недели она выиграла свой первый трофей Большого шлема – Ролан Гаррос-2021.

В десятку лучших заявленных на турнир входят девятая ракетка мира Паула Бадоса и десятая – Эмма Наварро. Кроме Свитолиной и Крейчиковой, в список теннисисток из топ-20 также вошли Дарья Касаткина, Беатрис Хаддад Майя и Людмила Самсонова.

Также в основной сетке турнира заявлена чемпионка Australian Open-2020 София Кенин и финалистки турниров Большого шлема Даниэль Коллинз и Лейла Фернандес.

Обладательницы wild card будут объявлены перед стартом турнира. Матчи основной сетки начнутся в воскресенье, 18 мая.

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WTA Страсбург Элина Свитолина Барбора Крейчикова Паула Бадоса Эмма Наварро Дарья Касаткина Беатрис Хаддад Майя Людмила Самсонова София Кенин Даниэль Коллинз Лейла Фернандес фото
Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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