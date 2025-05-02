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  4. «Не отвечают бюджету». Хацкевич назвал самую худшую команду апреля в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 09:59 | Обновлено 02 мая 2025, 10:00
1380
1

«Не отвечают бюджету». Хацкевич назвал самую худшую команду апреля в УПЛ

Александр раскритиковал черкасский ЛНЗ

02 мая 2025, 09:59 | Обновлено 02 мая 2025, 10:00
1380
1
«Не отвечают бюджету». Хацкевич назвал самую худшую команду апреля в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал самую плохую команду апреля в Украинской Премьер-лиге. Специалист заявил, что его разочаровывает черкасский ЛНЗ.

– Команда-разочарование апреля?

– ЛНЗ по игре и результату не отвечает своему бюджету и задачам, которые ставились в начале сезона. Последовали изменения в менеджменте. Может, с Колоса пример берут, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЛНЗ объяснил кадровую революцию

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Александр Хацкевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
Прийшов великий тренер фізкультурник, а де результат?
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