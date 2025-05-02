«Не отвечают бюджету». Хацкевич назвал самую худшую команду апреля в УПЛ
Александр раскритиковал черкасский ЛНЗ
Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал самую плохую команду апреля в Украинской Премьер-лиге. Специалист заявил, что его разочаровывает черкасский ЛНЗ.
– Команда-разочарование апреля?
– ЛНЗ по игре и результату не отвечает своему бюджету и задачам, которые ставились в начале сезона. Последовали изменения в менеджменте. Может, с Колоса пример берут, – сказал Хацкевич.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что генеральный директор ЛНЗ объяснил кадровую революцию
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