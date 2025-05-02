«Не отвечают бюджету». Хацкевич назвал самую худшую команду апреля в УПЛ

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал самую плохую команду апреля в Украинской Премьер-лиге. Специалист заявил, что его разочаровывает черкасский ЛНЗ.

– Команда-разочарование апреля?

– ЛНЗ по игре и результату не отвечает своему бюджету и задачам, которые ставились в начале сезона. Последовали изменения в менеджменте. Может, с Колоса пример берут, – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

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