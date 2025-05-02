Полесье может подписать сенсационного форварда из другого клуба УПЛ

Житомирское «Полесье» хочет усилить атакующую линию команды, подписав результативного форварда из другого клуба Украинской Премьер-лиги.

По информации портала Динамомания, «волки» летом подпишут украинского форварда Николая Гайдучика, ныне выступающего за ровенский «Верес». Больше никаких данных о потенциальном переходе не сообщается.

Сейчас должность спортивного директора «Полесья» занимает украинский специалист Вячеслав Шевчук, который в свое время работал в расположении «Вереса» и хорошо знает сильные качества Гайдучика.

В текущем сезоне Николай Гайдучик провел за команду Олега Шандрука 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Полесье продлило контракт с основным голкипером первой команды, являющимся воспитанником донецкого «Шахтера».