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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 08:24 | Обновлено 02 мая 2025, 09:38
1731
2

Полесье может подписать сенсационного форварда из другого клуба УПЛ

Николай Гайдучик, якобы, близок к смене клубной прописки

02 мая 2025, 08:24 | Обновлено 02 мая 2025, 09:38
1731
2
Полесье может подписать сенсационного форварда из другого клуба УПЛ
НК Верес. Николай Гайдучик

Житомирское «Полесье» хочет усилить атакующую линию команды, подписав результативного форварда из другого клуба Украинской Премьер-лиги.

По информации портала Динамомания, «волки» летом подпишут украинского форварда Николая Гайдучика, ныне выступающего за ровенский «Верес». Больше никаких данных о потенциальном переходе не сообщается.

Сейчас должность спортивного директора «Полесья» занимает украинский специалист Вячеслав Шевчук, который в свое время работал в расположении «Вереса» и хорошо знает сильные качества Гайдучика.

В текущем сезоне Николай Гайдучик провел за команду Олега Шандрука 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Полесье продлило контракт с основным голкипером первой команды, являющимся воспитанником донецкого «Шахтера».

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Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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Комментарии 2
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Gargantua81
Гайдучик очень вырос, он очень полезен, часто выполняет роль фактически десятки.
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Burevestnik
сенсаційний форвард бомбардир !!!
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