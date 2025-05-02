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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 09:55 | Обновлено 02 мая 2025, 10:20
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Карпаты

Матч начнется 2 мая в 15:30 по киевскому времени

02 мая 2025, 09:55 | Обновлено 02 мая 2025, 10:20
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Карпаты
ФК Левый Берег

2 мая в 15.30 начнется матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Левым Берегом» и львовскими «Карпатами».

Игра состоится на стадионе «Арена Левый Берег».

У «Карпат» есть прекрасная возможность приблизиться к «Полесью» и побороться за еврокубки. «Левый Берег» находится в зоне переходных матчей и борется за выживание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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