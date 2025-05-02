Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Карпаты

2 мая в 15.30 начнется матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Левым Берегом» и львовскими «Карпатами».

Игра состоится на стадионе «Арена Левый Берег».

У «Карпат» есть прекрасная возможность приблизиться к «Полесью» и побороться за еврокубки. «Левый Берег» находится в зоне переходных матчей и борется за выживание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.