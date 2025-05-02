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Чемпионат Бельгии
Антверпен
01.05.2025 14:30 – FT 1 : 3
Андерлехт
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Бельгия
02 мая 2025, 05:12 | Обновлено 02 мая 2025, 05:26
82
0

Борьба за чемпионство продолжается. Брюгге разгромил Гент

Андерлехт также одержал убедительную победу

02 мая 2025, 05:12 | Обновлено 02 мая 2025, 05:26
82
0
Борьба за чемпионство продолжается. Брюгге разгромил Гент
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в Лиге Жупиле было сыграно два матча в «чемпионской группе».

«Брюгге» дома принимал «Гент». Хозяева поля продолжают бороться за чемпионство с «Юнионом».

В первом тайме вперед вышли гости. На 33-й минуте забил Омри Гендельман.

В начале второго тайма Вермант оформил дубль. Уже на 57-й минуте Христос Цолис довел счет до 3:1.

«Антверпен» в меньшинстве уступил «Андерлехту». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором на один гол хозяев гости ответили тремя.

Лига Жупиле. Чемпионская группа. 1 мая

Брюгге – Гент – 4:1

Голы: Вермант, 45+1, 50, Цолис, 57, 60 – Гендельман, 33

Антверпен – Андрерлехт – 1:3

Голы: Баликвиша, 88 – Гото, 55, где Кат, 69, Эдози, 86

Турнирная таблица

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Брюгге 37 22 9 6 80 - 40 46
2 Юнион Сент-Жилуаз 36 20 11 5 62 - 27 44
3 Генк 36 23 6 7 63 - 39 41
4 Андерлехт 37 18 7 12 60 - 34 36
5 Антверпен 37 13 12 12 53 - 45 28
6 Гент 37 12 12 13 43 - 55 26
Полная таблица

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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