Борьба за чемпионство продолжается. Брюгге разгромил Гент
Андерлехт также одержал убедительную победу
1 мая в Лиге Жупиле было сыграно два матча в «чемпионской группе».
«Брюгге» дома принимал «Гент». Хозяева поля продолжают бороться за чемпионство с «Юнионом».
В первом тайме вперед вышли гости. На 33-й минуте забил Омри Гендельман.
В начале второго тайма Вермант оформил дубль. Уже на 57-й минуте Христос Цолис довел счет до 3:1.
«Антверпен» в меньшинстве уступил «Андерлехту». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором на один гол хозяев гости ответили тремя.
Лига Жупиле. Чемпионская группа. 1 мая
Брюгге – Гент – 4:1
Голы: Вермант, 45+1, 50, Цолис, 57, 60 – Гендельман, 33
Антверпен – Андрерлехт – 1:3
Голы: Баликвиша, 88 – Гото, 55, где Кат, 69, Эдози, 86
Турнирная таблица
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Брюгге
|37
|22
|9
|6
|80 - 40
|46
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|36
|20
|11
|5
|62 - 27
|44
|3
|Генк
|36
|23
|6
|7
|63 - 39
|41
|4
|Андерлехт
|37
|18
|7
|12
|60 - 34
|36
|5
|Антверпен
|37
|13
|12
|12
|53 - 45
|28
|6
|Гент
|37
|12
|12
|13
|43 - 55
|26
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