Борьба за чемпионство продолжается. Брюгге разгромил Гент

1 мая в Лиге Жупиле было сыграно два матча в «чемпионской группе».

«Брюгге» дома принимал «Гент». Хозяева поля продолжают бороться за чемпионство с «Юнионом».

В первом тайме вперед вышли гости. На 33-й минуте забил Омри Гендельман.

В начале второго тайма Вермант оформил дубль. Уже на 57-й минуте Христос Цолис довел счет до 3:1.

«Антверпен» в меньшинстве уступил «Андерлехту». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором на один гол хозяев гости ответили тремя.

Лига Жупиле. Чемпионская группа. 1 мая

Брюгге – Гент – 4:1

Голы: Вермант, 45+1, 50, Цолис, 57, 60 – Гендельман, 33

Антверпен – Андрерлехт – 1:3

Голы: Баликвиша, 88 – Гото, 55, где Кат, 69, Эдози, 86

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