Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде
Полуфиналы турнира в столице Испании: Черундоло – Рууд, Дрейпер – Музетти
1 апреля состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, столице Испании.
Пятый сеяный Джек Дрейпер в двух сетах переиграл Маттео Арнальди. Британец вышел в первый полуфинал соревнований в Туре на грунте. С понедельника Джек дебютирует в топ-5 рейтинга АТР.
За выход в финал Мастерса Дрейпер сыграет против 10-го сеяного Лоренцо Музетти. Представитель Италии разобрался с лаки-лузером Габриэлем Диалло.
Норвежец Каспер Рууд завершил чистку в Мадриде. В четвертьфинале он выбила последнего «нейтрала» Даниила Медведева.
Далее Рууд проведет поединок против Франсиско Черундоло. Аргентинец оказался сильнее Якуба Меншика.
Полуфиналы в Мадриде состоятся 2 мая.
АТР 1000 Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9] – 6:3, 7:5
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди – 6:0, 6:4
Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло [LL] – 6:4, 6:3
АТР 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала
Франсиско Черундоло [20] – Каспер Рууд [14]
Джек Дрейпер [5] – Лоренцо Музетти [10]
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