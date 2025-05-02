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  4. Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде
ATP
02 мая 2025, 10:51 |
247
0

Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде

Полуфиналы турнира в столице Испании: Черундоло – Рууд, Дрейпер – Музетти

02 мая 2025, 10:51 |
247
0
Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

1 апреля состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, столице Испании.

Пятый сеяный Джек Дрейпер в двух сетах переиграл Маттео Арнальди. Британец вышел в первый полуфинал соревнований в Туре на грунте. С понедельника Джек дебютирует в топ-5 рейтинга АТР.

За выход в финал Мастерса Дрейпер сыграет против 10-го сеяного Лоренцо Музетти. Представитель Италии разобрался с лаки-лузером Габриэлем Диалло.

Норвежец Каспер Рууд завершил чистку в Мадриде. В четвертьфинале он выбила последнего «нейтрала» Даниила Медведева.

Далее Рууд проведет поединок против Франсиско Черундоло. Аргентинец оказался сильнее Якуба Меншика.

Полуфиналы в Мадриде состоятся 2 мая.

АТР 1000 Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9] – 6:3, 7:5

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди – 6:0, 6:4
Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло [LL] – 6:4, 6:3

АТР 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала

Франсиско Черундоло [20] – Каспер Рууд [14]
Джек Дрейпер [5] – Лоренцо Музетти [10]

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ATP Мадрид Франсиско Черундоло Якуб Меншик Каспер Рууд Даниил Медведев Джек Дрейпер Маттео Арнальди Лоренцо Музетти Габриэль Диалло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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