Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Горячая девушка украинского футболиста оголилась. Она – звезда
Другие новости
01 мая 2025, 23:53 |
838
1

ФОТО. Горячая девушка украинского футболиста оголилась. Она – звезда

Дария Зотова снова радует своей красотой

01 мая 2025, 23:53 |
838
1
ФОТО. Горячая девушка украинского футболиста оголилась. Она – звезда
Instagram. Дария Зотова

Девушка нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, Дария Зотова, презентовала новую фотосессию на своей странице в Instagram.

Красавица работает моделью и сотрудничает с брендом мирового уровня «Guess».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка осталась довольна работами, подписав пост следующим образом:

«Потому что в чьих-то глазах ты всегда будешь произведением искусства».

Пара уже некоторое время вместе, но тщательно скрывает свои отношения, не публикуя совместные фото.

По теме:
ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына
фото lifestyle Николай Кухаревич девушки Хиберниан (Шотландия)
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01 мая 2025, 07:25 2
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица

Сразу три сборные набрали по 6 очков

Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01 мая 2025, 11:22 2
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»

Украинский боксер считает спорт неотъемлемой частью своей жизни

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01.05.2025, 21:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден
Футбол | 01.05.2025, 23:54
Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден
Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Теннис | 01.05.2025, 18:15
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SosokDayany
Малиха реально шикарна , просто вогінь!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
30.04.2025, 19:47 12
Футбол
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 17
Теннис
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
01.05.2025, 16:53 16
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем