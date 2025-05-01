ФОТО. Горячая девушка украинского футболиста оголилась. Она – звезда

Девушка нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, Дария Зотова, презентовала новую фотосессию на своей странице в Instagram.

Красавица работает моделью и сотрудничает с брендом мирового уровня «Guess».

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Девушка осталась довольна работами, подписав пост следующим образом:

«Потому что в чьих-то глазах ты всегда будешь произведением искусства».

Пара уже некоторое время вместе, но тщательно скрывает свои отношения, не публикуя совместные фото.