Лига конференций01 мая 2025, 23:26 | Обновлено 02 мая 2025, 00:24
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ВИДЕО. Дубль! Джексон вновь забил в ворота Юргордена
Сенегальский нападающий оформил дубль
01 мая 2025, 23:26 | Обновлено 02 мая 2025, 00:24
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 65-й минуте счет вновь забил нападающий гостей Николас Джексон. Счет на табло – 0:4.
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