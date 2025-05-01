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Лига конференций
01 мая 2025, 23:26 | Обновлено 02 мая 2025, 00:24
6
0

ВИДЕО. Дубль! Джексон вновь забил в ворота Юргордена

Сенегальский нападающий оформил дубль

01 мая 2025, 23:26 | Обновлено 02 мая 2025, 00:24
6
0
ВИДЕО. Дубль! Джексон вновь забил в ворота Юргордена
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 65-й минуте счет вновь забил нападающий гостей Николас Джексон. Счет на табло – 0:4.

❗️ ВИДЕО. Дубль! Джексон вновь забил в ворота Юргордена

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Юргорден Челси видео голов и обзор Лига конференций Николас Джексон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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