В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 65-й минуте счет вновь забил нападающий гостей Николас Джексон. Счет на табло – 0:4.

❗️ ВИДЕО. Дубль! Джексон вновь забил в ворота Юргордена