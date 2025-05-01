Лига конференций01 мая 2025, 23:21 | Обновлено 02 мая 2025, 00:20
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ВИДЕО. Это разгром! Джексон забил в ворота Юргордена
Нападающий вышел на замену и отличился взятием ворот
01 мая 2025, 23:21 | Обновлено 02 мая 2025, 00:20
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 59-й минуте счет разгромным сделал нападающий гостей Николас Джексон. Счет на табло – 0:3.
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