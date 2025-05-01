Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме
Лига Европы
01 мая 2025, 22:57 | Обновлено 01 мая 2025, 23:12
159
1

ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме

В Бильбао проходит первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА

01 мая 2025, 22:57 | Обновлено 01 мая 2025, 23:12
159
1
ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме
МЮ. Бруну Фернандеш

Вечером 1 мая в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.

Испанский Атлетик принимает английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого тайма (3:0).

Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме. 3:0, перерыв.

ГОЛ! 0:1. Каземиро, 30 мин

ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 37 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Бруну Фернандеш, 45 мин

По теме:
Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ
ВИДЕО. Отрыв сокращен. Буде-Глимт забил в ворота Тоттенхэма
ВИДЕО. Гол престижа. Юргорден забил в ворота Челси
Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Каземиро Бруну Фернандеш видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий ХРИСТИЧ: «У сборной Украины есть шанс сделать сенсацию на ЧМ»
Хоккей | 01 мая 2025, 19:09 5
Дмитрий ХРИСТИЧ: «У сборной Украины есть шанс сделать сенсацию на ЧМ»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «У сборной Украины есть шанс сделать сенсацию на ЧМ»

Команда близка к выходу в элитный дивизион

ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01 мая 2025, 18:14 130
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту

Очень тяжелая победа украинских хоккеистов

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 07:25
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Теннис | 01.05.2025, 01:53
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Футбол | 02.05.2025, 00:01
Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Зовсім неочікувано від МЮ. Схоже, матч-відповідь перетворюється на формальність
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 40
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 2
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем