Лига Европы01 мая 2025, 22:57 | Обновлено 01 мая 2025, 23:12
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ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме
В Бильбао проходит первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА
01 мая 2025, 22:57 | Обновлено 01 мая 2025, 23:12
159
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Вечером 1 мая в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.
Испанский Атлетик принимает английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.
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Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого тайма (3:0).
Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме. 3:0, перерыв.
ГОЛ! 0:1. Каземиро, 30 мин
ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 37 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Бруну Фернандеш, 45 мин
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