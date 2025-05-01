Лига конференций01 мая 2025, 22:43 | Обновлено 01 мая 2025, 23:15
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ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мадуэке забил в ворота Юргордена
Вингер забил второй гол своей команды
01 мая 2025, 22:43 | Обновлено 01 мая 2025, 23:15
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 43-й минуте счет голом отличился вингер гостей Нони Мадуэке. Счет на табло – 0:2
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