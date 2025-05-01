В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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На 43-й минуте счет голом отличился вингер гостей Нони Мадуэке. Счет на табло – 0:2

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мадуэке забил в ворота Юргордена