В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Уже на 34-й минуте матча забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта