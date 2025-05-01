Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта
Лига Европы
01 мая 2025, 22:37 | Обновлено 01 мая 2025, 23:09
79
0

ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта

Английский полузащитник отличился взятием ворот

01 мая 2025, 22:37 | Обновлено 01 мая 2025, 23:09
79
0
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уже на 34-й минуте матча забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта

По теме:
ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме
Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт видео голов и обзор Джеймс Мэддисон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30 апреля 2025, 23:48 33
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Футбол | 01 мая 2025, 05:04 1
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих

Главный тренер Интера прокомментировал матч с Барселоной, отметив Ламина Ямаля

Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ
Футбол | 01.05.2025, 21:29
Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ
Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Теннис | 01.05.2025, 18:15
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 2
Бокс
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 40
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 1
Футбол
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем