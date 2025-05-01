Лига Европы01 мая 2025, 22:37 | Обновлено 01 мая 2025, 23:09
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ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта
Английский полузащитник отличился взятием ворот
01 мая 2025, 22:37 | Обновлено 01 мая 2025, 23:09
79
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».
Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уже на 34-й минуте матча забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта
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