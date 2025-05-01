В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет открыл вингер гостей Джейдон Санчо.

❗️ ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена