Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена
Лига конференций
01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:19
114
0

ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена

Английский гранд вышел вперед

01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:19
114
0
ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет открыл вингер гостей Джейдон Санчо.

❗️ ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена

По теме:
ВИДЕО. Каземиро и дубль Бруну. МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме
Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Мэддисон забил в ворота Буде-Глимта
Юргорден Челси видео голов и обзор Лига конференций Джейдон Санчо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Футбол | 01 мая 2025, 05:04 1
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих

Главный тренер Интера прокомментировал матч с Барселоной, отметив Ламина Ямаля

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Футбол | 01 мая 2025, 00:05 37
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины

Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe

Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Бокс | 30.04.2025, 22:41
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Футбол | 01.05.2025, 21:01
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
Теннис | 01.05.2025, 15:23
Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 15
Футбол
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем