Лига конференций01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:19
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ВИДЕО. Синие впереди. Санчо забил в ворота Юргордена
Английский гранд вышел вперед
01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:19
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 12-й минуте счет открыл вингер гостей Джейдон Санчо.
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