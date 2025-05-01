Будет бой. Стали известны стартовые составы Бетиса и Фиорентины

1 мая в 22:00 по киевскому времени начнется полуфинальный матч Лиги конференций между испанским «Бетисом» и итальянской «Фиорентиной».

Матч пройдет на стадионе «Бетиса» – «Эстадио Бенито Вильямарин».

В своей истории эти команды встречались дважды и только в товарищеских матчах. В 2014 году победу праздновали «фиалки» со счетом 2:1, а в 2022-м «Бетис» одержал победу 3:1.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Бетис: Вьетес, Руибаль, Бартра, Натан, Перро, Джонни, Иско, Форнальс, Антони, Бакамбу, Эззальзули.

Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Комуццо, Раньери, Паризи, Мандрагора, Катальди, Фаджоли, Госенс, Гудмундссон, Бельтран.