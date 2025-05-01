Стали известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт

В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу примет Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: