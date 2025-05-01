Лига Европы01 мая 2025, 21:04 | Обновлено 01 мая 2025, 21:05
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Стали известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по Киеву
01 мая 2025, 21:04 | Обновлено 01 мая 2025, 21:05
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В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».
Встречу примет Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»:
Your semi-final Spurs 🤍 pic.twitter.com/9wT9EwQzH7— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2025
Slik stiller Glimt mot Spurs 💪 pic.twitter.com/KRrxm5uTKO— FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) May 1, 2025
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