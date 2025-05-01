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Лига Европы
01 мая 2025, 21:04 | Обновлено 01 мая 2025, 21:05
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0

Стали известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 21:04 | Обновлено 01 мая 2025, 21:05
90
0
Стали известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу примет Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»:

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Тоттенхэм Буде-Глимт Лига Европы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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