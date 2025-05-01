Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Испании
Дарья Снигур переиграла в двух сетах «нейтральную» Алису Октябреву
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в четвертьфинал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.
Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах «нейтральную» Алису Октябреву (WTA 571). Дарья оформила в течении игры пять брейков и закрыла противостояние первым матчболом. Поединок продолжался 1 час и 26 минут. Теннисистки впервые встретились между собой.
ITF W50 Екла (Испания). Хард. 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) [1] – Алиса Октябрева – 6:4, 6:2
В четвертьфинале Дарья Снигур встретится с латвийской теннисисткой Камиллой Бартоне (WTA 502).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом форвард шокирован игрой вингера Барселоны
Главный тренер Интера прокомментировал матч с Барселоной, отметив Ламина Ямаля