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ITF
01 мая 2025, 20:45 | Обновлено 01 мая 2025, 20:46
192
1

Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Испании

Дарья Снигур переиграла в двух сетах «нейтральную» Алису Октябреву

01 мая 2025, 20:45 | Обновлено 01 мая 2025, 20:46
192
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Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в четвертьфинал хардового турнира ITF W50 в Екла, Испания.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах «нейтральную» Алису Октябреву (WTA 571). Дарья оформила в течении игры пять брейков и закрыла противостояние первым матчболом. Поединок продолжался 1 час и 26 минут. Теннисистки впервые встретились между собой.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Алиса Октябрева – 6:4, 6:2

В четвертьфинале Дарья Снигур встретится с латвийской теннисисткой Камиллой Бартоне (WTA 502).

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Дарья Снигур
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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NM16071
Хто її на такі галімі турніри запрошує?
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