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Испания
01 мая 2025, 19:45 | Обновлено 01 мая 2025, 19:47
558
1

Не отпустят. Реал продлит контракт с ветераном на две недели

Лука Модрич останется в клубе до конца клубного чемпионата мира

01 мая 2025, 19:45 | Обновлено 01 мая 2025, 19:47
558
1
Не отпустят. Реал продлит контракт с ветераном на две недели
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом на две недели.

Об этом сообщает издание AS.

Известно, что у Модрича завершается текущее соглашение 30 июня, но клубный чемпионат мира будет проходить до 15 августа.

В клубе планируют предложить Модричу дополнительный контракт на две недели, а затем решить, надо ли продлевать с ним сотрудничество на следующий сезон.

Такая же судьба ожидает и Лукаса Васкеса, который также может покинуть «Реал» на правах свободного агента.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко Источник: AS
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Юра Ганусяк
15 днів це до 15 липня, ці "журналісти" пишуть попало.
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