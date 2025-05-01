Не отпустят. Реал продлит контракт с ветераном на две недели

39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом на две недели.

Об этом сообщает издание AS.

Известно, что у Модрича завершается текущее соглашение 30 июня, но клубный чемпионат мира будет проходить до 15 августа.

В клубе планируют предложить Модричу дополнительный контракт на две недели, а затем решить, надо ли продлевать с ним сотрудничество на следующий сезон.

Такая же судьба ожидает и Лукаса Васкеса, который также может покинуть «Реал» на правах свободного агента.