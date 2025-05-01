Испания01 мая 2025, 19:45 | Обновлено 01 мая 2025, 19:47
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Не отпустят. Реал продлит контракт с ветераном на две недели
Лука Модрич останется в клубе до конца клубного чемпионата мира
01 мая 2025, 19:45 | Обновлено 01 мая 2025, 19:47
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39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом на две недели.
Об этом сообщает издание AS.
Известно, что у Модрича завершается текущее соглашение 30 июня, но клубный чемпионат мира будет проходить до 15 августа.
В клубе планируют предложить Модричу дополнительный контракт на две недели, а затем решить, надо ли продлевать с ним сотрудничество на следующий сезон.
Такая же судьба ожидает и Лукаса Васкеса, который также может покинуть «Реал» на правах свободного агента.
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