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01 мая 2025, 19:37 | Обновлено 01 мая 2025, 21:19
767
0

ВИДЕО. Коноплянка представил легендарного вратаря для медиа-команды

В kONO.ECF MEDIA TEAM присоединился титулованный экс-игрок сборной Украины

01 мая 2025, 19:37 | Обновлено 01 мая 2025, 21:19
767
0
ВИДЕО. Коноплянка представил легендарного вратаря для медиа-команды
Денис Бойко

Киберспортивный клуб kONO.ECF, основанный украинским футболистом Евгением Коноплянкой, продолжает расширять свой медиафутбольный проект. Сегодня, 1 мая, клуб официально объявил о новом пополнении в составе kONO.ECF MEDIA TEAM – к команде присоединился Денис Бойко.

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В клубе назвали новичка «нашей стеной, опорой и просто вратарём команды».

Денис Бойко — легендарный украинский голкипер с впечатляющим футбольным резюме:

  • финалист Лиги Европы;
  • чемпион Украины и Турции;
  • двукратный обладатель Кубка Украины;
  • трёхкратный обладатель Суперкубка Украины;
  • бывший игрок национальной сборной Украины и участник Евро-2016.

Напомним, 29 апреля клуб объявил о создании kONO.ECF MEDIA TEAM – футбольной медиа-команды, которая сочетает любовь к футболу с современным контентом. Капитаном команды стал Денис Олейник, лучший бомбардир прошлого сезона.

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Евгений Коноплянка Денис Бойко kONO.ECF медиафутбол
Максим Черницын Источник: Telegram
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