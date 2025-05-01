ВИДЕО. Коноплянка представил легендарного вратаря для медиа-команды

Киберспортивный клуб kONO.ECF, основанный украинским футболистом Евгением Коноплянкой, продолжает расширять свой медиафутбольный проект. Сегодня, 1 мая, клуб официально объявил о новом пополнении в составе kONO.ECF MEDIA TEAM – к команде присоединился Денис Бойко.

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В клубе назвали новичка «нашей стеной, опорой и просто вратарём команды».

Денис Бойко — легендарный украинский голкипер с впечатляющим футбольным резюме:

финалист Лиги Европы;

чемпион Украины и Турции;

двукратный обладатель Кубка Украины;

трёхкратный обладатель Суперкубка Украины;

бывший игрок национальной сборной Украины и участник Евро-2016.

Напомним, 29 апреля клуб объявил о создании kONO.ECF MEDIA TEAM – футбольной медиа-команды, которая сочетает любовь к футболу с современным контентом. Капитаном команды стал Денис Олейник, лучший бомбардир прошлого сезона.