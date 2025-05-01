Задавал ритм на стадионе. В Испании умер известный фанат Маноло-барабанщик

На 77-м году жизни в Испании умер известный болельщик Мануэль Касерес Артесеро, который был известен как «Маноло-барабанщик».

Маноло познакомился с футболом в пять лет, когда с отцом пришел на матч «Сарагосы». Уже став подростком, Маноло решил взять на футбольный матч барабан, чтобы активнее заводить публику. Говорят, что именно он придумал движение болельщиков с барабанами.

В начале 80-х годов прошлого века «Маноло-барабанщик» переехал в Валенсию, где начал болеть за местную команду. Впоследствии клуб объявил фаната своим символом на трибунах.

В 1987 году Мануэль Касерес Артесеро развелся с женой, которая не разделяла с ним его страсть к футболу.

Известно, что за 25 лет «Маноло» не пропустил ни одного домашнего матча «летучих мышей», но в 2006 году конфликтовал с руководством клуба.

Также «Маноло-барабанщик» посещал все матчи сборной Испании на международных турнирах.

Последние годы жизни посвятил бизнесу, а именно спортивному бару вблизи стадиона в Валенсии.