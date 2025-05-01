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  4. Коко Гауфф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 мая 2025, 17:00 |
526
1

Коко Гауфф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

01 мая 2025, 17:00 |
526
1
Коко Гауфф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек

1 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Ориентировочно в 17:00 на Manolo Santana Stadium выйдут Коко Гауфф (США, WTA 4) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Поединок состоится вторым запуском после завершения игры Рууд – Медведев.

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Это будет 15-я встреча соперниц. Счет 11:3 в пользу Коко.

Победительница противостояния в финале тысячника поборется либо против Арины Соболенко, либо против Элины Свитолиной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Браво, Рууд, вибив останнього кацапа з турніру!
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