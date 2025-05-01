Коко Гауфф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Ориентировочно в 17:00 на Manolo Santana Stadium выйдут Коко Гауфф (США, WTA 4) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Поединок состоится вторым запуском после завершения игры Рууд – Медведев.

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Это будет 15-я встреча соперниц. Счет 11:3 в пользу Коко.

Победительница противостояния в финале тысячника поборется либо против Арины Соболенко, либо против Элины Свитолиной.

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