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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт вратаря первой команды
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 15:23 |
638
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт вратаря первой команды

Кудрик получил договор на два года

01 мая 2025, 15:23 |
638
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт вратаря первой команды
ФК Полесье. Олег Кудрик

Клуб УПЛ Полесье объявил о новом контракте вратаря Олега Кудрика, который летом мог стать свободным агентом. Новый договор игрока рассчитан на два года.

28-летний Кудрик выступает за Полесье со времен пребывания команды в Первой лиге и был одним из тех, кто выводил команду в УПЛ и еврокубки.

За карьеру в житомирском клубе голкипер сыграл 40 матчей, из которых 20 отстоял на ноль. В текущем сезоне провел 11 матчей. Первым номером команды является Евгений Волынец.

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Полесье Житомир Олег Кудрик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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