ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт вратаря первой команды

Клуб УПЛ Полесье объявил о новом контракте вратаря Олега Кудрика, который летом мог стать свободным агентом. Новый договор игрока рассчитан на два года.

28-летний Кудрик выступает за Полесье со времен пребывания команды в Первой лиге и был одним из тех, кто выводил команду в УПЛ и еврокубки.

За карьеру в житомирском клубе голкипер сыграл 40 матчей, из которых 20 отстоял на ноль. В текущем сезоне провел 11 матчей. Первым номером команды является Евгений Волынец.

