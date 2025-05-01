Украина. Премьер лига01 мая 2025, 15:23 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт вратаря первой команды
Кудрик получил договор на два года
01 мая 2025, 15:23 |
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Клуб УПЛ Полесье объявил о новом контракте вратаря Олега Кудрика, который летом мог стать свободным агентом. Новый договор игрока рассчитан на два года.
28-летний Кудрик выступает за Полесье со времен пребывания команды в Первой лиге и был одним из тех, кто выводил команду в УПЛ и еврокубки.
За карьеру в житомирском клубе голкипер сыграл 40 матчей, из которых 20 отстоял на ноль. В текущем сезоне провел 11 матчей. Первым номером команды является Евгений Волынец.
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