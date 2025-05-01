Чемпионство Ливерпуля – аномалия. Восемь причин, почему это именно так
Блогер Sport.ua Игорь Явкин – о парадоксах ливерпудлианцев
«Мерсисайдцы» за четыре тура до конца английской Премьер-лиги оформили титул. Второй в XXI веке и третий за последние 35 лет. «Скаузеры» вполне заслужили золотые награды, но их победа – это совокупность многих факторов, которые невероятно соединились именно в одном сезоне.
Отсутствие усиления
Сколько игроков клуб подписал летом? Двух. Какую роль они сыграли в завоевании титула? Почти нулевую. Гиорги Мамардашвили оставили до конца сезона в «Валенсии», Федерико Кьеза провел в чемпионате 33 минуты, не сделав ни одного результативного действия.
Сколько игроков клуб подписал зимой? Ноль. «Ливерпуль» прошел весь сезон с футболистами, которых брал еще Юрген Клопп, и именно немец приложил большую долю усилий для успеха.
Интересно, есть ли в XXI веке еще примеры, когда в команду топ-уровня пришел новый тренер и почти вообще без трансферов сделал подопечных чемпионами? Арне Слот – пятый наставник в истории АПЛ, который стал чемпионом в дебютном сезоне. До него это делали Жозе Моуринью с «Челси» (2004/2005), Карло Анчелотти с «Челси» (2009/2010), Мануэль Пеллегрини с «Манчестер Сити» (2013/2014) и Антонио Конте с «Челси» (2016/2017).
Для сравнения, вспомним сколько потратили эти четыре специалиста в первые трансферные окна:
Моуринью – 162,4 млн евро (пришли Дрогба, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью, Роббен, Тьяго Мендеш, Чех, Алекс, Ярошик, Кежман);
Анчелотти – 30 млн евро (пришли Матич, Жирков, Старридж);
Пеллегрини – 115,5 млн (пришли Фернандинью, Йоветич, Негредо, Хесус Навас, Демичелис);
Конте – 132,8 млн (пришли Батшуайи, Канте, Давид Луис, Маркос Алонсо).
Деньги, которые не побеждают в футболе
Возвращаясь к теме трансферов: за последние пять лет «красные» потратили на подписание новых футболистов 549 млн евро. Это лишь 11-й показатель в АПЛ. Большие суммы даже у «Брайтона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона». По уровню зарплатной ведомости, по данным capology.com, givemesport.com и planetfootbal.com, «мерсисайдцы» лишь 5-е в лиге. «Ливерпуль» тратит на заработные платы 128,804 млн фунтов стерлингов, что чуть больше, чем у «Астон Виллы» (119,964 млн) и «Тоттенхэма» (110,656 млн). «Скаузеры» более чем на 30 млн отстают от первой четверки, где царят «Челси» – 160,68 млн, «Манчестер Юнайтед» – 171,21 млн, «Арсенал» – 171,46 млн, «Манчестер Сити» – 215,54 млн.
Провал конкурентов
В Англии за титул всегда соревнуются как минимум 3–4 команды. В этом сезоне «Ливерпулю» в определенной степени повезло. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» быстро дали всем понять, что не претендуют на титул. Зимой из числа конкурентов можно было вычеркивать «Челси». «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест» подвиг «Лестера» не повторили, хотя последние некоторое время шли 2-ми. Поэтому оставались «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Канониры» почти до последнего пытались догнать команду Арне Слота, однако битву на двух фронтах не выдержали и решили сосредоточиться на Лиге чемпионов. Лондонцы рискуют стать 2-ми третий сезон подряд. «Сити» выдал, наверное, худший сезон при Гвардиоле. Вот и оказалось, что уже в начале весны главным конкурентом «Ливерпуля» был он сам.
И как не вспомнить, что для чемпионства «красным» хватило 82-х очков. В прошлом сезоне команда Клоппа набрала ровно столько же и стала 3-й. А в сезонах-2018/2019 и 2021/2022 «скаузеры» набирали 97 и 92 очка соответственно, что означало лишь серебряные медали.
Сумасшедший сезон Салаха
Космические 46 баллов по системе гол+пас (28 забитых мячей и 18 ассистов) в 34-х матчах. Египтянин вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. В активе «Фараона» – 182 гола. Впереди только англичане Уэйн Руни – 208, Харри Кейн – 213 и Алан Ширер – 260. Однако Мохаммеду есть к чему стремиться. В сезоне-2017/2018 в его активе было 32 забитых мяча, а в прошлом Эрлинг Холанд наколотил 36 голов.
Железный ван Дейк
Капитан «Ливерпуля» и, наверное, лучший центрбек АПЛ, провел все 34 поединка сезона от стартового до финального свистка. Вирджил отметился двумя голами, один из которых – победный «Вест Хэму» на 89-й минуте. В пассиве нидерландского защитника – 3 желтые карточки. Без таких Салаха и ван Дейка «мерсисайдцы» точно бы не добрались до трофея.
Почти без серьезных травм
Два предыдущих пункта уже намекнули на это. Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх проводят сезон, участвуя в каждой игре. Единственный футболист из основной обоймы команды, который получил серьезное повреждение и выбыл на длительный срок, – это Джо Гомес. Два месяца пропускал Харви Эллиотт, чуть больше месяца – Алиссон и Диогу Жота. До 30-ти дней не играли Конате, Брэдли и Цимикас. Почти все травмы выпали на период с конца октября по конец января. За это время «красные» не проиграли ни одного матча.
В общем, из 23-х игроков, которых Арне Слот выпускал на поле в текущем сезоне Премьер-лиги, только 6 провели менее 15-ти матчей (Кьеза – 4, Эллиотт – 14, Куанса – 11, Гомес – 9, Келлехер – 10, Ярош – 1). А Робертсон, Александр-Арнольд, Собослаи, Макаллистер, Диас и Гакпо – не менее 30-ти встреч.
Везение у собственных ворот
В этом сезоне «Ливерпуль» пропустил 32 гола, и это даже в чемпионате не лучший показатель. У «Арсенала» – 29. Были у «мерсисайдцев» лучшие выступления. Например, в сезонах-2021/2022 и 2018/2019 тогдашние подопечные Клоппа пропускали 26 и 22 гола соответственно. Кроме того, Алиссон оставлял ворота сухими в 20-ти и 21-м матчах соответственно. В этом сезоне у бразильца лишь 9 встреч на ноль. Еще четыре у Келлехера, но все равно до цифры «20» далеко.
«Ливерпуль» действительно пропустил не так много, но без везения у собственных ворот чемпионства могло бы не быть. Из 25-ти побед – 9 с преимуществом в один мяч. Можно вспомнить ничью с «Эвертоном» 2:2, где гол Джеймса Тарковски на 98-й минуте принес ничью «ирискам». Так вот такие матчи – исключение. Даже в победных играх с «Лестером» (0:1), «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Вест Хэмом» (2:1) «мерсисайдцы» имели все шансы потерять очки, но мяч не оказывался в сетке их ворот.
Также хочется вспомнить ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), когда Гарри Магуайр на последних секундах не попал в почти пустые ворота, и победу над «Борнмутом» (2:0), где уже Джастин Клюйверт не забил опять-таки в пустые ворота.
Не было веры у букмекеров и экспертов
Перед началом сезона все ведущие букмекерские конторы главными фаворитами называли «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Ливерпуль» был 3-й в списке. Та же картина была у экспертов BBC. Из 30-ти опрошенных экспертов и бывших игроков, среди которых Майка Ричардс, Шей Гивен, Тео Уолкотт, Пол Робинсон, Джо Харт, Леон Осман и экс-футболисты «мерсисайдцев» Стивен Уорнок и Дэнни Мерфи, ни один не отдал предпочтение «скаузерам» в чемпионской гонке. В дополнение, только Уорнок и Фара Уильямс (бывшая футболистка сборной Англии) предсказывали «Ливерпулю» 2-е место.
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