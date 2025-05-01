Чемпионство Ливерпуля – аномалия. Восемь причин, почему это именно так

«Мерсисайдцы» за четыре тура до конца английской Премьер-лиги оформили титул. Второй в XXI веке и третий за последние 35 лет. «Скаузеры» вполне заслужили золотые награды, но их победа – это совокупность многих факторов, которые невероятно соединились именно в одном сезоне.

Отсутствие усиления

Сколько игроков клуб подписал летом? Двух. Какую роль они сыграли в завоевании титула? Почти нулевую. Гиорги Мамардашвили оставили до конца сезона в «Валенсии», Федерико Кьеза провел в чемпионате 33 минуты, не сделав ни одного результативного действия.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза принял участие в праздновании чемпионства

Сколько игроков клуб подписал зимой? Ноль. «Ливерпуль» прошел весь сезон с футболистами, которых брал еще Юрген Клопп, и именно немец приложил большую долю усилий для успеха.

Интересно, есть ли в XXI веке еще примеры, когда в команду топ-уровня пришел новый тренер и почти вообще без трансферов сделал подопечных чемпионами? Арне Слот – пятый наставник в истории АПЛ, который стал чемпионом в дебютном сезоне. До него это делали Жозе Моуринью с «Челси» (2004/2005), Карло Анчелотти с «Челси» (2009/2010), Мануэль Пеллегрини с «Манчестер Сити» (2013/2014) и Антонио Конте с «Челси» (2016/2017).

Для сравнения, вспомним сколько потратили эти четыре специалиста в первые трансферные окна:

Моуринью – 162,4 млн евро (пришли Дрогба, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью, Роббен, Тьяго Мендеш, Чех, Алекс, Ярошик, Кежман);

Анчелотти – 30 млн евро (пришли Матич, Жирков, Старридж);

Пеллегрини – 115,5 млн (пришли Фернандинью, Йоветич, Негредо, Хесус Навас, Демичелис);

Конте – 132,8 млн (пришли Батшуайи, Канте, Давид Луис, Маркос Алонсо).

Деньги, которые не побеждают в футболе

Возвращаясь к теме трансферов: за последние пять лет «красные» потратили на подписание новых футболистов 549 млн евро. Это лишь 11-й показатель в АПЛ. Большие суммы даже у «Брайтона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона». По уровню зарплатной ведомости, по данным capology.com, givemesport.com и planetfootbal.com, «мерсисайдцы» лишь 5-е в лиге. «Ливерпуль» тратит на заработные платы 128,804 млн фунтов стерлингов, что чуть больше, чем у «Астон Виллы» (119,964 млн) и «Тоттенхэма» (110,656 млн). «Скаузеры» более чем на 30 млн отстают от первой четверки, где царят «Челси» – 160,68 млн, «Манчестер Юнайтед» – 171,21 млн, «Арсенал» – 171,46 млн, «Манчестер Сити» – 215,54 млн.

Провал конкурентов

В Англии за титул всегда соревнуются как минимум 3–4 команды. В этом сезоне «Ливерпулю» в определенной степени повезло. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» быстро дали всем понять, что не претендуют на титул. Зимой из числа конкурентов можно было вычеркивать «Челси». «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест» подвиг «Лестера» не повторили, хотя последние некоторое время шли 2-ми. Поэтому оставались «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Канониры» почти до последнего пытались догнать команду Арне Слота, однако битву на двух фронтах не выдержали и решили сосредоточиться на Лиге чемпионов. Лондонцы рискуют стать 2-ми третий сезон подряд. «Сити» выдал, наверное, худший сезон при Гвардиоле. Вот и оказалось, что уже в начале весны главным конкурентом «Ливерпуля» был он сам.

И как не вспомнить, что для чемпионства «красным» хватило 82-х очков. В прошлом сезоне команда Клоппа набрала ровно столько же и стала 3-й. А в сезонах-2018/2019 и 2021/2022 «скаузеры» набирали 97 и 92 очка соответственно, что означало лишь серебряные медали.

Сумасшедший сезон Салаха

Космические 46 баллов по системе гол+пас (28 забитых мячей и 18 ассистов) в 34-х матчах. Египтянин вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. В активе «Фараона» – 182 гола. Впереди только англичане Уэйн Руни – 208, Харри Кейн – 213 и Алан Ширер – 260. Однако Мохаммеду есть к чему стремиться. В сезоне-2017/2018 в его активе было 32 забитых мяча, а в прошлом Эрлинг Холанд наколотил 36 голов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк

Железный ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» и, наверное, лучший центрбек АПЛ, провел все 34 поединка сезона от стартового до финального свистка. Вирджил отметился двумя голами, один из которых – победный «Вест Хэму» на 89-й минуте. В пассиве нидерландского защитника – 3 желтые карточки. Без таких Салаха и ван Дейка «мерсисайдцы» точно бы не добрались до трофея.

Почти без серьезных травм

Два предыдущих пункта уже намекнули на это. Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх проводят сезон, участвуя в каждой игре. Единственный футболист из основной обоймы команды, который получил серьезное повреждение и выбыл на длительный срок, – это Джо Гомес. Два месяца пропускал Харви Эллиотт, чуть больше месяца – Алиссон и Диогу Жота. До 30-ти дней не играли Конате, Брэдли и Цимикас. Почти все травмы выпали на период с конца октября по конец января. За это время «красные» не проиграли ни одного матча.

В общем, из 23-х игроков, которых Арне Слот выпускал на поле в текущем сезоне Премьер-лиги, только 6 провели менее 15-ти матчей (Кьеза – 4, Эллиотт – 14, Куанса – 11, Гомес – 9, Келлехер – 10, Ярош – 1). А Робертсон, Александр-Арнольд, Собослаи, Макаллистер, Диас и Гакпо – не менее 30-ти встреч.

Везение у собственных ворот

В этом сезоне «Ливерпуль» пропустил 32 гола, и это даже в чемпионате не лучший показатель. У «Арсенала» – 29. Были у «мерсисайдцев» лучшие выступления. Например, в сезонах-2021/2022 и 2018/2019 тогдашние подопечные Клоппа пропускали 26 и 22 гола соответственно. Кроме того, Алиссон оставлял ворота сухими в 20-ти и 21-м матчах соответственно. В этом сезоне у бразильца лишь 9 встреч на ноль. Еще четыре у Келлехера, но все равно до цифры «20» далеко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

«Ливерпуль» действительно пропустил не так много, но без везения у собственных ворот чемпионства могло бы не быть. Из 25-ти побед – 9 с преимуществом в один мяч. Можно вспомнить ничью с «Эвертоном» 2:2, где гол Джеймса Тарковски на 98-й минуте принес ничью «ирискам». Так вот такие матчи – исключение. Даже в победных играх с «Лестером» (0:1), «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Вест Хэмом» (2:1) «мерсисайдцы» имели все шансы потерять очки, но мяч не оказывался в сетке их ворот.

Также хочется вспомнить ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), когда Гарри Магуайр на последних секундах не попал в почти пустые ворота, и победу над «Борнмутом» (2:0), где уже Джастин Клюйверт не забил опять-таки в пустые ворота.

Не было веры у букмекеров и экспертов

Перед началом сезона все ведущие букмекерские конторы главными фаворитами называли «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Ливерпуль» был 3-й в списке. Та же картина была у экспертов BBC. Из 30-ти опрошенных экспертов и бывших игроков, среди которых Майка Ричардс, Шей Гивен, Тео Уолкотт, Пол Робинсон, Джо Харт, Леон Осман и экс-футболисты «мерсисайдцев» Стивен Уорнок и Дэнни Мерфи, ни один не отдал предпочтение «скаузерам» в чемпионской гонке. В дополнение, только Уорнок и Фара Уильямс (бывшая футболистка сборной Англии) предсказывали «Ливерпулю» 2-е место.