Хавбек Манчестер Юнайтед: «Даже трофей Лиги Европы не спасет наш сезон»

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мейну разочарован текущим сезоном и считает, что даже возможная победа в Лиге Европы не спасет нынешний чемпионат.

«Завоевать трофей Лиги Европы – это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном».

«Этот год прошел не так, как мы хотели, однако это не повод разваливаться и терять надежду на будущее. Если завоем трофей, то это поможет команде», – сказал Мейну.

МЮ сегодня проведет первый полуфинал Лиги Европы против Атлетика.