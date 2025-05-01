Хавбек Манчестер Юнайтед: «Даже трофей Лиги Европы не спасет наш сезон»
Мейну разочарован тем, как сложился сезон в АПЛ
Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мейну разочарован текущим сезоном и считает, что даже возможная победа в Лиге Европы не спасет нынешний чемпионат.
«Завоевать трофей Лиги Европы – это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном».
«Этот год прошел не так, как мы хотели, однако это не повод разваливаться и терять надежду на будущее. Если завоем трофей, то это поможет команде», – сказал Мейну.
МЮ сегодня проведет первый полуфинал Лиги Европы против Атлетика.
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