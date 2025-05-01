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  4. Хавбек Манчестер Юнайтед: «Даже трофей Лиги Европы не спасет наш сезон»
Англия
01 мая 2025, 16:10 |
192
0

Хавбек Манчестер Юнайтед: «Даже трофей Лиги Европы не спасет наш сезон»

Мейну разочарован тем, как сложился сезон в АПЛ

01 мая 2025, 16:10 |
192
0
Хавбек Манчестер Юнайтед: «Даже трофей Лиги Европы не спасет наш сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мейну разочарован текущим сезоном и считает, что даже возможная победа в Лиге Европы не спасет нынешний чемпионат.

«Завоевать трофей Лиги Европы – это большой шанс для нас, но я не думаю, что даже победа в этом турнире спасет наш сезон и сделает его успешным. Но это точно добавит позитива и надежд перед новым сезоном».

«Этот год прошел не так, как мы хотели, однако это не повод разваливаться и терять надежду на будущее. Если завоем трофей, то это поможет команде», – сказал Мейну.

МЮ сегодня проведет первый полуфинал Лиги Европы против Атлетика.

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Кобби Мейну Манчестер Юнайтед Лига Европы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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