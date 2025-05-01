ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны

Шахтер поздравил с днем рождения легенду клуба и нынешнего директора по футболу Дарио Срну, вспомнив лучшие голы хорватского защитника.

Срна, которому исполнилось 43 года, провел за команду 536 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю.

Шахтер в нынешнем сезоне вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с Динамо, а в УПЛ идет на третьей позиции в 10 очках от киевской команды.