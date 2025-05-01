ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны
Легенде клуба исполнилось 43 года
Шахтер поздравил с днем рождения легенду клуба и нынешнего директора по футболу Дарио Срну, вспомнив лучшие голы хорватского защитника.
Срна, которому исполнилось 43 года, провел за команду 536 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю.
Шахтер в нынешнем сезоне вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с Динамо, а в УПЛ идет на третьей позиции в 10 очках от киевской команды.
🧡 У день народження легенди згадуємо найкращі голи Дарійо Срни за «Шахтар» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 1, 2025
⚽️ Який ваш улюблений?#Shakhtar #Легенда pic.twitter.com/u09Tmn4PiF
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