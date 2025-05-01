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  4. ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 13:49 |
55
0

ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны

Легенде клуба исполнилось 43 года

01 мая 2025, 13:49 |
55
0
ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны
ФК Шахтер. Дарио Срна

Шахтер поздравил с днем рождения легенду клуба и нынешнего директора по футболу Дарио Срну, вспомнив лучшие голы хорватского защитника.

Срна, которому исполнилось 43 года, провел за команду 536 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю.

Шахтер в нынешнем сезоне вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с Динамо, а в УПЛ идет на третьей позиции в 10 очках от киевской команды.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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