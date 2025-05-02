Карпаты подписали соглашение о сотрудничестве с представителем Бундеслиги

Представители львовского клуба «Карпаты» провели партнерскую встречу с «Айнтрахтом» в рамках рабочей поездки в немецкий город Франкфурт-на-Майне.

Делегация львовских «Карпат» во главе с директор развития клуба Андреем Тлумаком заключили договор о сотрудничестве с командой «Айнтрахт». Обе стороны обсудили вопросы совместных мероприятий и программ, а также представители клубов согласовали визит делегации немецкого клуба во Львов летом текущего года.

Кроме этого, представители украинской команды посетили матч Бундеслиги между «Айнтрахтом» – «РБ Лейпциг» (4:0), на котором были собраны средства в пользу КНП ЛОР «Клинический центр детской медицины».