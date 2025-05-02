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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:42 | Обновлено 02 мая 2025, 12:44
157
0

Карпаты подписали соглашение о сотрудничестве с представителем Бундеслиги

У Львовского клуба будут партнерские отношения с клубом «Айнтрахт»

02 мая 2025, 12:42 | Обновлено 02 мая 2025, 12:44
157
0
Карпаты подписали соглашение о сотрудничестве с представителем Бундеслиги
ФК Карпаты

Представители львовского клуба «Карпаты» провели партнерскую встречу с «Айнтрахтом» в рамках рабочей поездки в немецкий город Франкфурт-на-Майне.

Делегация львовских «Карпат» во главе с директор развития клуба Андреем Тлумаком заключили договор о сотрудничестве с командой «Айнтрахт». Обе стороны обсудили вопросы совместных мероприятий и программ, а также представители клубов согласовали визит делегации немецкого клуба во Львов летом текущего года.

Кроме этого, представители украинской команды посетили матч Бундеслиги между «Айнтрахтом» – «РБ Лейпциг» (4:0), на котором были собраны средства в пользу КНП ЛОР «Клинический центр детской медицины».

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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