Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок молодежной сборной Украины нуждается в повторной операции
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 12:51 |
570
0

Игрок молодежной сборной Украины нуждается в повторной операции

Восстановление Андрея Булезы займет девять месяцев

01 мая 2025, 12:51 |
570
0
Игрок молодежной сборной Украины нуждается в повторной операции
ФК Карпаты Львов. Андрей Булеза

В прошлом году левому защитнику молодежной сборной Украины по футболу и «Карпат» Андрею Булезе была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.

Как стало известно Sport.ua, с возвращением в строй футболиста возникли проблемы, и в конце апреля он отправился на обследование в одну из клиник немецкого Мюнхена.

По имеющейся информации, не обошлось без незначительного хирургического вмешательства, но принято решение, что, к сожалению, без повторной операции на колене не обойтись. Она запланирована на июль. Восстановительный процесс займет девять месяцев.

21-летний Булеза связан контрактом с «Карпатами» до 30 июня 2027 года. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

По теме:
ВИДЕО. «День рождения легенды». Шахтер вспомнил лучшие голы Срны
Борьба за медали чемпионата. Расклад от экспертов
Маркевич назвал команды, которые хочет видеть в финале Лиги чемпионов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Андрей Булеза инсайд травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 01:23 0
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 11:22 7
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде

Поединок состоится 1 мая и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30.04.2025, 18:57
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций
Футбол | 01.05.2025, 12:40
Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций
Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Теннис | 01.05.2025, 01:53
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 13
Футбол
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 11
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем