Игрок молодежной сборной Украины нуждается в повторной операции

В прошлом году левому защитнику молодежной сборной Украины по футболу и «Карпат» Андрею Булезе была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.

Как стало известно Sport.ua, с возвращением в строй футболиста возникли проблемы, и в конце апреля он отправился на обследование в одну из клиник немецкого Мюнхена.

По имеющейся информации, не обошлось без незначительного хирургического вмешательства, но принято решение, что, к сожалению, без повторной операции на колене не обойтись. Она запланирована на июль. Восстановительный процесс займет девять месяцев.

21-летний Булеза связан контрактом с «Карпатами» до 30 июня 2027 года. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.