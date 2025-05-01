СВЕНТЕК: «Стоять на корте, когда тебе повесили баранку – странное чувство»

Вторая ракетка мира Ига Свентек вышла в свой 20-й полуфинал «тысячника», сыграв на турнирах этой серии 36 раз, и в третий подряд полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

Однако польская теннисистка при этом не смогла выиграть ни одного гейма в стартовом сете четвертьфинального матча против американки Мэдисон Киз.

Проиграв первый сет всухую, Свентек оказалась в подобной ситуации впервые почти за четыре года. Последний раз это случалось в 2021 году на травяном турнире в Истборне против Дарьи Касаткиной. Затем последовала серия из 625 завершенных сетов без «баранки».

На грунте подобное с ней произошло в 2019 году, когда она уступила Симоне Халеп на Ролан Гаррос – 1:6, 0:6.

– Вы повесили много «баранок» за последние несколько лет. Каково это – оказаться по другую сторону?

– Ну… не очень. Хотя бы это быстро. Это единственное, что радует. Но находиться на корте, когда тебе повесили баранку – странное чувство.

В первом сете четвертьфинального поединка Свентек допустила 10 невынужденных ошибок, выиграла только 29% очков на своей подаче и всего 9 розыгрышей за весь сет.