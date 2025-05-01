1 мая состоится матч полуфинала Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Атлетик» Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао (Испания). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадии 1/4 финала «Атлетик» одолел шотландский «Глазго Рейнджерс» (0:0, 2:0), а «красные дьяволы» победили французский «Лион» (2:2, 5:4).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик Бильбао – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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