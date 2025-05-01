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Лига чемпионов
01 мая 2025, 11:44 | Обновлено 01 мая 2025, 11:45
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Ян ЗОММЕР – о матче с Барсой: «Интер был готов к такому типу игры»

Команды в первом матче 1/2 финала ЛЧ расписали голевую ничью – 3:3

01 мая 2025, 11:44 | Обновлено 01 мая 2025, 11:45
135
0
Ян ЗОММЕР – о матче с Барсой: «Интер был готов к такому типу игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб на выезде сыграл против «Барселоны». Коллективы выдали огненный матч, оформив ничью со счетом 3:3.

«Я думаю, что этот матч имеет большую ценность, это хорошая ничья. Мы были готовы к такому типу игры, с большим давлением: мы хорошо защищались, но «Барселона» всегда создает моменты для взятия ворот, ничья хороша для нас. Я тоже был готов, они прессингуют очень высоко и агрессивно, но мы хорошо справились с обороной как единое целое и забили три гола.

Первый тайм был очень важен, но счет 3:3 – отличный момент. Дальше игра на «Сан-Сиро» перед нашими болельщиками, нам нужна отличная атмосфера: у нас будут свои шансы, так же как и у «Барселоны». Посмотрим, что получится», – ответил Зоммер.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Ян Зоммер
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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